Ferdi Zeyrek'in Resmi Ortaokul Duvarında

Ferdi Zeyrek'in Resmi Ortaokul Duvarında
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Altıeylül İlçe Belediyesi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in resmini Altıeylül Ortaokulu'nun duvarına işledi. Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Zeyrek'in halk için önemli bir değer olduğunu belirterek eğitime ve sanata olan sevgisini bu projeyle yaşatmak istediklerini ifade etti.

Balıkesir'de Altıeylül İlçe Belediyesi, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in resmini ilçedeki bir ortaokulun duvarına işledi.

Belediye tarafından Altıeylül Ortaokulu'nun duvarına işlenen Zeyrek'in resmi, vatandaşlar tarafından beğenildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yaptığı açıklamada, "Kıymetli yol arkadaşımız, merhum Ferdi Zeyrek sadece görevini yapan bir yönetici değil, halkın içinde yaşayan bir değerdi. Eğitime, gençliğe ve sanata olan sevgisini bu projeyle yaşatmak istedik. Onu her zaman saygı ve rahmetle anacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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