FBI, Michigan Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Aktivistlere Baskın Düzenledi

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel polislerin, Michigan Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı eylemlerle bağlantılı bazı aktivistlerin evlerine baskın düzenlediği bildirildi.

Lisansüstü Çalışanlar Örgütünden (GEO) yapılan yazılı açıklamada, FBI, Michigan Eyalet Polisi ve yerel polisin, Michigan Üniversitesi'ndeki Filistin eylemlerine destek veren bazı aktivistleri evlerini basarak gözaltına aldığı ve sorguladığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Ann Arbor bölgesindeki bir evi basan kolluk kuvvetlerinin 2 aktivisti gözaltına aldığı ve sorgulama sonrasında elektronik cihazlarına el konulduğu belirtildi.

Ypsilanti bölgesinde de 4 kişinin gözaltına alındığı ancak sorgulandıktan sonra serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün yapılan eylemleri ve siyasi aktivizme yönelik geçmiş ve şimdiki tüm baskıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

GEO yetkilileri, kolluk kuvvetlerinin baskın esnasında arama emrini göstermekten kaçındığını ve baskın nedenini açıklamadığını kaydetti.