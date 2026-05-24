Haberler

CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Fazıl Say'dan Özgür Özel'e Destek Mesajı: Yarın Her Ne Olursa Olsun, CHP'nin Gerçek Bir Lideri Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü piyanist Fazıl Say, CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesine tepki göstererek Genel Başkan Özgür Özel'e destek mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Yarın her ne olursa olsun, CHP'nin gerçek bir lideri oldu " diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek paylaşımında bulundu.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, CHP Genel Başkan Özgür Özel'e destek paylaşımında bulundu. Say, "Yaşananlar akıl alır gibi değil. CHP genel merkezine polis zoruyla girildi. Böyle bir haksızlık, çok uzun yıllar bu toplumun utancı olacak. Çok acı bir dönem bu. Yanındayız Özgür Özel" diyerek Özel'in videosunu paylaştı.

Say, sonrasında şunları kaydetti:

"BRAVO ÖZGÜR ÖZEL"

"Özgür Özel kahramanca yönetiyor bu çok zor süreci. 'Bize bina değil mücadele lazım' dedi ve yürüyor. Yarın her ne olursa olsun, CHP'nin gerçek bir lideri oldu. İnanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Bu günlerde şu yaşananlar utanç olarak geçecek tarihe. Ama biz umudumuzu kaybetmeyelim. Umutlar yüreğimizdedir. Bravo Özgür Özel."

Kaynak: ANKA
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter

Zehir zemberek sözleri Kılıçdaroğlu'na: Dün abi diyen Özgür...
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık

Galatasaray'a transfer olabilmek için yaptı yapacağını
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

Aynı karede görüntülendiler!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de yaşananların ardından Kaftancıoğlu'ndan manidar paylaşım