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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak bariyerlere çarptığı kazada araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Sahil Caddesi Büyük Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mesut Kırımlı yönetimindeki 34 FU 4830 plakalı otomobil, Ünye istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Refüj üzerinde bir süre ilerleyen araç, çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Mesut Kırımlı (36) ile yanında bulunan eşi Yeliz Kırımlı (40), çocukları Muhammet Taha Kırımlı (10) ve Hiranur Kırımlı (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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