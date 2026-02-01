Her gün 200 bardak çorbayı ücretsiz dağıtıyor

ORDU'nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Onur Güngör (56), hayırseverlerin de katkısı ile günlük 200 bardak sıcak çorbayı vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Güngör'ün 15 gün önce başlattığı ücretsiz çorba ikramı uygulamasını sanal medyada gören hayırseverler de destek oluyor. Ücretsiz çorba ikramı uygulamasının ramazan ayına kadar devam edeceğini belirten Onur Güngör, "Ücretsiz çorba ikramı uygulamasına güzel bir ilgi var, bazen çorba almak için insanlar sıraya giriyor. Allah herkesin hayrını kabul etsin" dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde lokanta işleten Onur Güngör, 15 gün önce ücretsiz çorba ikramı uygulaması başlattı. Güngör, işyerinin önüne koyduğu ve üzerinde 'yardımlaşma ve dayanışma çorbası ücretsizdir' yazısı astığı masanın üzerindeki tencerede kaynattığı çorbayı, vatandaşlara ikram ediyor. Kısa sürede ilgi gören ücretsiz çorba uygulamasını sanal medyada gören hayırseverler de destek oluyor. İlçede daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını ve bunun eksikliğini hissettiğini belirten Güngör, "İnsanların rahatça, çekinmeden bir tas çorba içebileceği bir yer olsun istedik. İlk başlarda bu çorba ikramını kendi imkanlarımla veriyordum. Sonra sanal medyadan gören hayırsever arkadaşlar 'bizler için de çorba dağıt' dediler. Örneğin bugünkü çorbayı ABD'de yaşayan bir arkadaşımızın desteği ile dağıtıyoruz. Bazen ise tavuklu pilav dağıtılmasını isteyenler de oluyor, onu da yapıyoruz. Bazen de diğer lokantacılardan 'niye bedava çorba dağıtıyorsunuz' diye tepki alıyoruz. Burada ücretsiz çorba içenlerin, lokantaya gidip çorba içmeye ekonomik durumu yok. Burada günlük 80 litre yani yaklaşık 200 bardak çorba dağıtıyoruz. Bazen burada yoğunluk oluyor. Ücretsiz çorba ikramı uygulamasına güzel bir ilgi var, bazen çorba almak için insanlar sıraya giriyor. Burada kimseyi kırmadan, üzmeden çalışıyoruz. Ramazan ayına kadar bu uygulamayı devam ettireceğiz. Ramazan'dan sonrası Allah kerim. Allah herkesin hayrını kabul etsin" dedi.

ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA OLMUŞ

Ücretsiz çorba uygulamasını çok beğendiğini belirten Mustafa Kalmaz (46), "Hayır amaçlı böyle bir uygulama başlatılmış. Gerçekten çok güzel bir şey. Keşke her yerde olsa. Çorba içen var, içemeyen var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. Şaban Azgan (23) ise, "Çok güzel bir uygulama olmuş. Sokakta yapılan böyle etkinliklerden faydalanmak lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.