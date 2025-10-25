Haberler

FATİH'te Sağanak Sonrası Taksi Takla Attı

Güncelleme:
İstanbul FATİH'te etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen yolda çökme sonucu taksi takla attı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

FATİH'te etkili olan sağanak nedeniyle Vatan Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul'da gece saatlerinde etki olan sağanak sonrası, bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu. O dakikalarda seyir halinde ilerleyen A.Y. (62) yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi, şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası taksi ters dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
