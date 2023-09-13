FATİH'te Motosiklet Kazası: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

FATİH'te Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yasin Levent yaralanırken, yanında bulunan ve otobüsün altına savrulan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent(30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen Meryem Büşra Levent, savrularak İETT otobüsünün altına girdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.