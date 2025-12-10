Haberler

Tartıştığı kiracısının silahla vurduğu ev sahibi hastanede öldü

Yedikule Mahallesi'nde tartıştığı kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi Recep Hakan Emül hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis kiracının yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih'te, tartıştığı kiracısının silahla vurduğu ev sahibi hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yedikule Mahallesi'nde ev sahibi Recep Hakan Emül'e, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartıştığı ismi öğrenilemeyen kiracısı silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emül, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kiracının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
