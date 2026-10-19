Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih'te iki 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın terasında çıkan yangın bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri binada oturanları tahliye ederek yangını söndürdü, iki binada da hasar oluştu.

Fatih'te 3 katlı binanın terasında çıkan ve bitişikteki 3 katlı yapıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, binalarda hasar meydana geldi.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki binada da hasar oluştu.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Yeni Partili başkandan CHP'li başkanın kızına büyük kıyak
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

Kamera karşısına geçip insanlık dersi verdi!

İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği herkesi şaşırttı!