Fatih'te iki 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Fatih'te iki 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın terasında çıkan yangın bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri binada oturanları tahliye ederek yangını söndürdü, iki binada da hasar oluştu.
Fatih'te 3 katlı binanın terasında çıkan ve bitişikteki 3 katlı yapıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, binalarda hasar meydana geldi.
Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iki binada da hasar oluştu.
Kaynak: AA