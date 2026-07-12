İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu ambulanstaki 3 personel, bir hasta ve otobüsteki 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.
Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA / Şaduman Türkay