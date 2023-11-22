Fatih'te dron destekli denetimde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle sivil trafik polisleri, Adnan Menderes Bulvarı Edirnekapı dönüşünde yer alan yaya geçidini dronla denetledi. Yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere para cezası kesildi. Denetimler sırasında 1979 lira ceza kesilen sürücülerden Mustafa Yazıcı, kurallara uyduğunu ancak yayayı görmediğini belirterek, itirazda bulundu.
Fatih'te dron destekli denetimde yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle sivil trafik polisleri, Adnan Menderes Bulvarı Edirnekapı dönüşünde yer alan yaya geçidini dronla denetledi.
Yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.
Denetimler sırasında 1979 lira ceza kesilen sürücülerden Mustafa Yazıcı, kurallara uyduğunu ancak yayayı görmediğini belirterek, itirazda bulundu.