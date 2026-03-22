İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da çöken binalarla ilgili Vali Gül'den bilgi aldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te meydana gelen bina çökmesi olayında İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi alarak, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Gül, Bakan Çiftçi'ye, enkazda kalan 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 2 kişiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz