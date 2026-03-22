İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da çöken binalarla ilgili Vali Gül'den bilgi aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Gül, Bakan Çiftçi'ye, enkazda kalan 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 2 kişiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.