Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Gözaltı

Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Gözaltı
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Fatih'te bir kavgada, yabancı uyruklu bir şüpheli bıçakla bir kişiyi öldürdü ve cep telefonunu gasbetti. Olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalandı.

Fatih'te, çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü ve cep telefonunu gasbettiği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Mimar Kemalettin Mahallesi'nde yabancı uyruklu Rigay S. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine şüpheli Rigay S. bu kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Bıçakladığı kişinin bir süre başında bekleyen ve cebinden telefonu alan Rigay S. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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