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Fatih gemisinde kaza: Personel helikopterle hastaneye sevk edildi

Fatih gemisinde kaza: Personel helikopterle hastaneye sevk edildi
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Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle İstanbul'daki hastaneye götürüldü.

(ANKARA) - Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle İstanbul'daki hastaneye götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de bulunan Faatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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