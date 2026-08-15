Fatih gemisinde kaza: Personel helikopterle hastaneye sevk edildi
Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle İstanbul'daki hastaneye götürüldü.
(ANKARA) - Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle İstanbul'daki hastaneye götürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de bulunan Faatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: ANKA