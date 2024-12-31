Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Fatih Erbakan, Mekke'nin Fethi Programında Konuştu

Fatih Erbakan, Mekke'nin Fethi Programında Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Mekke'nin Fethi' programında konuşarak Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından önemini vurguladı ve etkinlikte çeşitli sanatsal gösteriler de yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da düzenlenen " Mekke'nin Fethi" programına katıldı.

Milli Gençlik Derneğince Mehmet Akif İnan Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, kum sanatı gösterisi, ilahi dinletisi ve Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Erbakan, Şanlıurfa'da Hakk'ın batıla galebe çalmasının sembolü olan Mekke'nin fethinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Erbakan, "Bu akşam 1394. yıl dönümünü kutladığımız Mekke'nin fethi, sıradan bir olay değil, çok büyük manalar içeren ve kendine has önemli özellikleri olan büyük tarihi bir olaydır." diye konuştu.

Fatih Erbakan, Mekke'nin fethinin İslam'ın sadece namaz, oruç, hac, zekat ve sadakadan ibaret olmadığını, İslam'ın siyaseti, devlet yönetimini ve bütün dünyevi işleri de kapsadığının en önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Program, Kudüs ve Umre ziyareti kazanan 4 kişinin çekilişle belirlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
img

İşte Icardı'nin yeni aşkı
img

2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 1 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 1 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 1 Ocak Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Ocak Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Rüyada yılbaşı ağacı görmek ne demek? Matematikteki ünlü probleme göre, bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali, hepsininkinin ... Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.