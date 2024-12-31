Fatih Erbakan, Mekke'nin Fethi Programında Konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da düzenlenen " Mekke'nin Fethi" programına katıldı.

Milli Gençlik Derneğince Mehmet Akif İnan Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, kum sanatı gösterisi, ilahi dinletisi ve Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Erbakan, Şanlıurfa'da Hakk'ın batıla galebe çalmasının sembolü olan Mekke'nin fethinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Erbakan, "Bu akşam 1394. yıl dönümünü kutladığımız Mekke'nin fethi, sıradan bir olay değil, çok büyük manalar içeren ve kendine has önemli özellikleri olan büyük tarihi bir olaydır." diye konuştu.

Fatih Erbakan, Mekke'nin fethinin İslam'ın sadece namaz, oruç, hac, zekat ve sadakadan ibaret olmadığını, İslam'ın siyaseti, devlet yönetimini ve bütün dünyevi işleri de kapsadığının en önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Program, Kudüs ve Umre ziyareti kazanan 4 kişinin çekilişle belirlenmesiyle sona erdi.