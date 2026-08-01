Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Melilla kentine 15 düzensiz göçmen geçti

Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın yönetimindeki Melilla şehrine 15 düzensiz göçmenin geçtiği bildirildi.

EFE haber ajansına göre, Fas'tan gelen 15 düzensiz göçmen, Melilla'ya Müslüman mezarlığı ile Göçmen Geçici Barınma Merkezi (CETI) arasındaki tel örgü hattından girmeyi başardı.

Göçmenler daha sonra kentte görev yapan çok sayıda Sivil Muhafız devriyesi tarafından durduruldu.

Polis kordonuna alınan göçmenler, çevre yolunun banketinde grup halinde bekletildi.

Emniyet kaynaklarının EFE ajansına verdiği bilgilere göre, sınır hattının farklı noktaları ile güneydeki mendirekten birkaç geçiş girişimi yaşandı.

Tel örgülerde gerginlik sürerken, devriye araçlarının siren sesleri gece boyunca eksik olmadı.

Öte yandan, dün gece Melilla'ya 84'ü reşit olmayanlardan oluşan 130 düzensiz göçmen giriş yaptı. Böylece koruma merkezlerinde barındırılanların sayısı 260'a yükselirken, göç krizinde belirlenen azami kapasitenin üç katına çıkıldı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA