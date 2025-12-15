Fas'ın Safi Kentinde Sel: En Az 14 Ölü, 32 Yaralı

RABAT, 15 Aralık (Xinhua) -- Fas'ın Atlantik kıyısındaki Safi kentinde şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer pazar günü yaptıkları açıklamada, sellerin yaklaşık bir saat içinde kenti vuran şiddetli fırtınalar nedeniyle meydana geldiğini ve onlarca ev ve işyerinin sular altında kaldığını belirtti.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın daha önceki haberine göre, Safi kentinde yaklaşık 70 ev ve iş yeri sular altında kalırken, 10 aracın sel sularına kapıldığı belirtildi. MAP, selin yollara da zarar vererek yaygın trafik aksaklıklarına neden olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kaybolan kişilerin aranmasına ve kent genelinde yol erişiminin ve kamu hizmetlerinin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.