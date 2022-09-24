Fas'ta, İspanya'ya geçmeye çalışırken yakalanan 12 düzensiz göçmene hapis cezası Güncel Haberler Fas'ta, binlerce düzensiz göçmenin 24 Haziran'da Fas-İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmeye çalışması neticesinde yaşanan faciayla ilgili görülen davada 12 Sudanlı düzensiz göçmen hapis cezasına çarptırıldı. Fas'ta, binlerce düzensiz göçmenin 24 Haziran'da Fas- İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmeye çalışması neticesinde yaşanan faciayla ilgili görülen davada 12 Sudanlı düzensiz göçmen hapis cezasına çarptırıldı. Fas İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Nador Mahkemesinin 24 Haziran'daki olaylarda yakalanan 12 Sudanlı düzensiz göçmen hakkında üçer yıl hapis cezası verdiği bildirildi. Açıklamada cezaların, Fas topraklarına yasadışı yollarla girmek, silah bulundurmak, kamu görevlilerine yönelik hakaret, şiddet ve itaatsizlik" suçlamalarından verildiği kaydedildi. Öte yandan açıklamada, kararın itirazla temyize götürülebileceği belirtildi. Nador Mahkemesi daha önce aynı davada yargılanan 33 düzensiz göçmen hakkında onbirer ay hapis cezası vermişti. Mahkeme kararıyla ilgili Fas makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa'da daha iyi bir yaşama kavuşma hayalinin peşinden koşan 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti. Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Ebu Bekir Aşkın İspanya Fas Güncel Haberler

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