Fas'ın 45 kentinde Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için 80 dayanışma gösterisi

Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa'ya destek vermek ve İsrail'in devam eden ihlallerini protesto etmek amacıyla Fas genelinde 45 şehirde 80 gösteri düzenlendi.

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin 13-19 Ocak tarihleri arasında ilan ettiği Uluslararası Kudüs Haftası ile eş zamanlı olarak ülkenin 45 kentinde geniş katılımlı 80 gösterinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin Mescid-i Aksa'nın ümmetin inancı ve vicdanındaki merkezi yerini vurguladıkları, fanatik Yahudilerin tekrarlanan baskınları, ibadet edenlere yönelik saldırıları, mabedi bölme girişimlerini ve çevresindeki kazı faaliyetlerini kınadıkları ifade edildi.

Bu uygulamaların, Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini silmeyi amaçlayan sistematik Yahudileştirme politikasının parçası olduğu kaydedildi.

Gösterilerde, Mescid-i Aksa'nın ümmet için vazgeçilmez bir dava olduğu, zamanla unutulmayacağı ve Filistin'deki mücadelenin özünü oluşturduğu yönünde sloganlar atıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre protestocular, Arap ve İslam dünyasını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslami kutsal mekanları hedef alan planlara karşı daha duyarlı ve kararlı olmaya çağırdı.

Filistinliler, İsrail'in, Mescid-i Aksa dahil olmak üzere, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Arap ve İslami kimliğini silmeye dönük Yahudileştirme politikalarını yoğunlaştırdığını vurguluyor.

İsrail, 1948'de silahlı Siyonist çeteler tarafından ele geçirilen Filistin topraklarında kuruldu. Bu süreçte yüz binlerce Filistinli katliamlar ve zorla göç ettirme yoluyla yerinden edildi.

Tel Aviv yönetimi, daha sonra işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmeyi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını hala reddediyor.