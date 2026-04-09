Fanatik İsrailliler, 41 gün sonra yeniden açılmasının ilk gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın yeniden açıldığı ilk gün Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

İsrail polisinin korumasındaki onlarca fanatik İsrailli, Megaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden fanatik İsrailliler, Aksa'nın avlusunda ayin yaptı.

İsrail polisi ise baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa'nın, 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine yeniden açıldığı bildirilmişti.

Sabah ezanıyla birlikte kapıları açılan Harem-i Şerif'e yüzlerce kişi akın etmişti. Harem-i Şerif'in kapılarının 41 gün sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınan sabah namazında yüzlerce Müslüman saf tutmuştu.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

