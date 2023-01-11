Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılanan Canan Kaftancıoğlu'ndan beraatı sonrası ilk sözler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada beraat eden CHP'li Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından "Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş. Tekerleme bu kadar…" ifadelerini kullandı.