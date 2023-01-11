Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılanan Canan Kaftancıoğlu'ndan beraatı sonrası ilk sözler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret suçundan yargılandığı davada beraat eden CHP'li Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından "Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş. Tekerleme bu kadar…" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan hapis cezası istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.
BERAAT SONRASI KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK SÖZLER
Beraat kararı sonrası Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş. Tekerleme bu kadar…" ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.