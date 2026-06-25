Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Mahmudiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Burak Akay