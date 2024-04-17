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Ezidiler Afrin'de Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı

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Suriye'nin kuzeyinde, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları 'Kırmızı Çarşamba Bayramı' dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı" etkinliklerle kutladı.

Afrin'in güneyindeki Burc Abdi köyünde bir araya gelen Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Ezidiler ilk olarak, hayatını kaybeden aile fertlerinin mezarlarını ziyaret etti. Ardından evlerde bir araya gelen Ezidiler, yöresel kıyafetlerle halk oyunları oynadı.

Etkinliklere bölgenin ileri gelenleri, aşiret temsilcileri ve Suriye Milli Ordusu komutanları katıldı.

Ezidilerin Afrin'deki lideri olarak bilinen Şeyh Reşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Evrenin ve gezegendeki yaşamın başlangıcı, bu kutsal günde alemlerin rabbinden insanlığa inmiştir." dedi.

Yeryüzünün, doğanın renkleriyle, bitkilerle, güllerle ve yaseminlerle bezendiği bayramı kutladıklarını belirten Şeyh Reşit, "Mezarlıkları ziyaret eder, misafirleri ağırlar ve bu vesileyle birbirimize iyi dilekler sunarız. Bu bayramı rahmet, huzur ve sevgi bayramı olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutlamak için gelen Haifa Hamade de "Allah dünyadaki tüm insanlara iyilik, sevgi ve barış versin. Burada çocuklarımla, ailemle, tüm akrabalarımla kutlama yapıyorum. Bu günün önemi, sevgi ve selamlaşmadır. Allah barışı daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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