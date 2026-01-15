Haberler

Eyüpsultan'da minibüste yangın çıktı

Güncelleme:
Eyüpsultan'da seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

EYÜPSULTAN'da seyir halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Pirinççi Habipler Yolu'nda seyreden minibüste meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle minibüsten çıkan dumanlar kısa sürede büyüyerek araçta patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen minibüsteki alevlerin söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
