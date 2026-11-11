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Eyüpsultan'da motosikletli saldırganlar silahla 3 kişiyi yaraladı

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Eyüpsultan'da motosikletli saldırganlar silahla 3 kişiyi yaraladı Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da motosikletli saldırganlar silahla 3 kişiyi yaraladı
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Eyüpsultan Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, sokakta bulunan 3 kişiye silahla ateş açtı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, sokakta bulunan 3 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokak üzerindeki 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheliler de motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de saldırının yapıldığı sokak üzerine şerit çekerek detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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