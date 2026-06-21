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Eyüpsultan'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonunda kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1'i 18 yaşından küçük 3 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda bulunan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1'i 18 yaşından küçük, 3 kişi yaralandı.

Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan bazı kişilere, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Muhammet Ali S. (18), Ege Kadir A. (17) ve Abdullah M. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, 3 mermi kovanı ile 1 dolu fişek ele geçirdi. Kaçan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
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