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EYÜPSULTAN'da Ferhat Yamen'in (39) hayatını kaybettiği otomobildeki silahlı saldırının şüphelisi Halil F. (49), olayda kullandığı silahla birlikte bugün yakalandı.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 Kasım saat 15.30 sıralarında bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 19 kurşun bulundu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yamen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı.

Soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin Halil F. olduğu tespit edildi. İddiaya göre ikili arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkan satışındaki anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Halil F. saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte bugün yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı