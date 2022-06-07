Eynif Yaylası'nı istila eden çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek - Haberler

ANTALYA'nın yılkı atlarıyla ünlü İbradı ilçesindeki Eynif Yaylası'nda 20 bin dekarlık meranın 9 bin dekarını, milyarlarca çekirge istila etti. Büyükşehir Belediyesi, 183 çoban ailesinin 6 binden fazla büyükbaş otlattığı merayı çekirge istilasından kurtarmak için doğaya zarar veren kimyasal ilaçlar yerine çobanlara 2 bin hindi dağıtarak biyolojik mücadele başlattı.

İbradı'ya bağlı Torosların en yüksek bölgelerinden biri olan Eynif Yaylası'nda ciddi boyutta çekirge istilası yaşanıyor. 1500'ü aşkın yılkı atının yaşadığı Eynif Yaylası'nda, çobanların hayvanlarını otlattığı 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarlık kısmı neredeyse tamamen çekirgeyle kaplandı.

Seda Özel, çekirge istilası ve neden hindiyle mücadele yöntemi seçildiğine ilişkin de "Çekirgeler 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar. Her yavru dönemi yaklaşık 5-7 gün kadar devam eder. Yavrular yaklaşık 5-6 hafta içinde ergin hale gelir. Senede 1 döl verir. Bu dönemleri geçirerek ergin olan bireyler çiftleşir ve dişiler tekrar yumurta bırakır. Bu yumurtalar toprakta 9-10 ay kadar kalır ve ertesi yılın ilkbaharında açılır. 1 çekirge yaklaşık 200 yumurta bırakır. Çekirgenin doğadaki en önemli predatörü hindidir. Hindinin ev sevdiği besin çekirgedir. Bir hindinin günde 150 civarında çekirge tüketimini öngörüyoruz. Çekirdek yer gibi çekirge yiyorlar. Dolayısıyla bu yumurta bırakan çekirge sayısını azaltacak ve 3-4 yıl içinde bölgedeki çekirge popülasyonunun baskılanmasını sağlayacağız" diye konuştu.