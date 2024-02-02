Evlenmek için para bulamayan çift kuyumcuyu soymaya kalktı

Evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden çift, Sultangazi'de tabancayla kuyumcuyu soymaya çalıştı. Şüpheliler, esnaf tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

"EVLENMEK İÇİN PARAMIZ YOKTU"

Sabah saatlerinde, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya giden Azerbaycanlı Öznur H. (22) ve sevgilisi Enes E. (26), dükkanı soyma girişiminde bulundu. Enes E., yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Çevredeki esnafın durumu fark edip kuyumcuya girmesiyle soyguncular etkisiz hale getirildi.

Esnafın durumu polise ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuları emniyete götürdü. Şüpheli çiftin polis ekiplerine verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

"ALTINLARI ALMAK İÇİN CAMDAN TEZGAHIN ÜZERİNE ATLIYOR"

Kuyumcu dükkanının sahibi Muzaffer Cömert, "İş yerinde değildim komşum aradı, 'iki maskeli soyguncu geldi, yakaladık' dedi. Geri döndüm yoldan, dükkana geldim. Emniyet gelmiş yakalamışlar. Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar. 'Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi. Kız Azeri, çocuk Türk. Kız öyle atletik bir yapıya sahipmiş ki, altınları almak için camdan tezgahın üstüne atlıyor. Erkek olan ise oğlumu etkisiz hale getirecekti. Çok şükür ne canımıza ne de malımıza bir zarar geldi." diye konuştu.

Şüphelilere müdahale eden esnaflardan Mehmet Ali Avcı, "Bir bağırtı duyduk, kapıya baktığımızda esnafın dükkana koştuğunu gördüm ve ben de peşinden koştum. Kapıyı açtım iki maskeli kişi. Diğer esnaf şüphelinin üzerine çullanıp dışarı doğru attılar. İçeride kalan kadını da dışarı çıkardım. Dışarıda millete bağırdım, 'Polisi arayın hırsız var' diye." dedi.