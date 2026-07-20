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Iğdır'da bir evin bahçesindeki 6 bin balya ot yandı

Iğdır'da bir evin bahçesindeki 6 bin balya ot yandı
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Iğdır merkeze bağlı Evci köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Iğdır merkeze bağlı Evci köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu.

Evci köyünde bir evin bahçesinde başlayan yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer
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