Ev hanımları arıcılık kursunu bitirdi, ilk kovanlar hediye edildi

Halıdere balını üretip, dünyaya pazarlayacaklar

KOCAELİ - Gölcük'te açılan arıcılık kursuna özellikle ev hanımları yoğun ilgi gösterdi. Kursu başarıyla bitiren ev hanımlarına ikişer adet kovan hediye edildi. Kadınların hedefi, Halıdere balını dünyaya pazarlamak.

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları'nda (GÖLMEK), düzenlenen arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kursu tamamlayan kursiyerlere Gölcük Belediyesi tarafından 2'şer adet arı kovanı hediye edildi.

Halıdere meydan parkında düzenlenen arıcılık kursu sertifika ve arı kovanı dağıtım törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nebahat Hocaoğlu, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Törende sertifikaları ile hediye arı kovanlarını alan kursiyerler, Halıdere balının lezzetine üretimle katkı sunacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

Hem arıcılığa hem de kadın istihdamına destek

Kestane balı ile meşhur Halıdere'de arıcılık faaliyetlerinin artmasına katkı sunduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "40 kursiyerimiz arıcılıkla ilgili eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Biz de gölcük Belediyesi olarak her kursiyerimize 2 arı kovanı hediye ettik. Böylece hem kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz hem de arıcılığın ve kestane balı üretiminin ilçemizde ileri noktaya gelmesine destek ve katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Kadın arıcılar kestane ormanlarını bala dönüştürecek

Kursta öğrendikleri bilgilerle arıcı kadınlardan oluşan bir kooperatif kurduklarını söyleyen kursiyer Meral Deniz, "En az 7-8 kadın, Halıdere Kadın Kooperatimizin adı altında arıcılığa devam edecek. Kursta bir arının ilk anından son anına kadar her evresini, tüm dönemlerdeki bakımlarını öğrendik. Halıdere gibi özellikle kestane ağaçlarının floryasının güzel olduğu bölgede kadınların bu kursu fırsata çevirmesi, atıl tarım alanları ve kestane ormanlarını değerlendirip çok büyük katkılara dönüşebilir. Kurs bu anlamda kadınları toprağa döndürdü diyebilirim" diye konuştu.

Ev hanımlarını üretim heyecanı kapladı

Evin penceresinden arıcılık yapanlara özenirken aldığı eğitimle arıcı olma yoluna girdiğini ifade eden Ceylan Uysal, "Kursumuz sayesinde çok güzel bilgiler edindik. Kadın kooperatifimizin de kurucu üyelerinden birisiyim. Kooperatifimizle birlikte çok iyi ilerleyeceğimize inanıyorum. Heyecanlanıyorum, ben de bir şeyler üreteceğim. Artık evde tüketici olmayacağım yaptığım işlerle kendimi ön planda üretici olarak göstereceğim. Kovanı olmayıp da kovan alamayacak kursiyerlerimiz 2 kovanla da olsa bu işe başlayacaklar. Bu da bir cesaret onlar için. Emeklerinin karşılığını aldıkları zaman büyük bir ihtimalle daha da ileriye gitmeyi düşüneceklerdir" şeklinde konuştu.