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Alnına yaptırdığı dolgu kör etti

Alnına yaptırdığı dolgu kör etti
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İstanbul'da özel bir hastanede alnına estetik dolgu işlemi yaptıran 25 yaşındaki adamın sol gözü kör oldu. Hastanenin ve doktorun ihmali olduğunu belirten adam hukuki yollara başvurdu.

Estetik ameliyat facialarına bir yenisi İstanbul'dan eklendi. Alın bölgesindeki çöküntülerden rahatsızlık duyan 25 yaşındaki Enes B, 22 Nisan 2022'de özel bir hastanede operasyon geçirdi. Doktor U.A. tarafından yapılan operasyonda Enes B'nin göbek kısmından alınan yağlar yüz bölgesine enjekte edildi.

SOL GÖZÜNÜN GÖRMEDİĞİNİ FARK ETTİ

Operasyonun ardından narkozun etkisinden çıkan Enes B, hayatının şokunu yaşadı. Sol gözünün görmediğini fark eden adam, doktoruyla konuştu. Konu çözüme kavuşmayınca Enes B, hukuki yollara başvurdu.

"2 SAATLİK İŞLEM 35 DAKİKADA YAPILDI" İDDİASI

Enes B'nin avukatı Selahattin Par tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, genç adamın ilk sırada olmasına rağmen işleme geç alındığı iddia edildi. Dilekçede davalı hekimin başka hastalara yetişmek zorunda olduğunu söyleyerek acele ettiği belirtildi. Ayrıca dilekçede, işlem öncesinde yaklaşık 2 saat süreceği aktarılan operasyonun 35 dakikada tamamlandığı öne sürüldü. Davalı hastane ve doktorun hastaya işlemle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı aktarıldı.

"ONAM FORMU İMZALATMAYA ÇALIŞTILAR"

Dilekçede, operasyondan sonra göremediğini söyleyen Enes B. için hastanenin göz servisinden bir doktor çağırıldığı, bu doktorun da genç adamı göz hastanesine sevk ettiği bildirildi. Enes B'nin ambulans yerine taksiyle göz hastanesine gittiği belirtilirken buradaki müdahalenin ardından yeniden davalı hastaneye döndüğü, ancak buradaki yetkililerin görme yetisinin kaybıyla ilgili bir sorumluluk almadığı hatta bu esnada Enes B'ye onam formu imzalatılmaya çalışıldığı anlatıldı.

Alnına yaptırdığı dolgu kör etti

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Doktorun yanlış teşhis koyarak özensiz bir tedavi uyguladığı iddia edilen dilekçede, işlemin ardından Enes B'nin sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiği, bedensel ve psikolojik zarar gördüğü vurgulandı. Dilekçede, meydana gelen zararın tazmini için 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talep edildi.

"SOL GÖZÜ BİR DAHA GÖRMEYECEK"

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Selahattin Par, tedavi evraklarını almaya çalıştıkları sırada hastane ve doktorun direnciyle karşılaştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Davamızı açtık, dava kanalıyla bütün kayıtları aldık ve orada açık şekilde gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için müvekkilimizin bir gözünün kör olduğunu gördük. Davada dosya adli tıpa gitti ve adli tıptan da sol gözün bir daha görme ihtimalinin olmadığı yönünde rapor geldi. Hastadan imzalaması istenilen onam formunun da ameliyattan sonra alınmaya çalışıldığı yönünde açık ve net şekilde elimizde onam formları da var. Maalesef burada bir doktor ve hastanenin ihmali var. Müvekkilimiz genç yaşında bir gözünü kaybetti. Dosyamız hesap bilirkişisine gidecek ve orada müvekkilimizin göz kaybı nedeniyle oluşan zararının maddi meblağı belirlenecek ve buna göre dosya karara çıkacak."

"MERDİVEN ALTI YERLERDE İŞLEM YAPTIRMASINLAR"

Son zamanlarda çok fazla yanlış estetik işlemine ilişkin vakayla karşılaştıklarını vurgulayan Par, "Gözünü kaybeden, yüzü felç olan, uzuvlarını kaybeden ve hatta ölen vakalarımız var. Vatandaşların bu estetik ve güzellik işlemlerini yaptırırken, bildikleri, güvendikleri hastaneler ve doktorlara gitmeleri gerek. Merdiven altı yerlerde kesinlikle estetik işlem yaptırmasınlar." ifadelerini kullandı. Par, hastalara bu ameliyat ve işlemler öncesi imzalatılmaya çalışılan onam formlarını dikkatle okumaları konusunda tavsiyede bulundu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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