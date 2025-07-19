Karaovacık Yaylası'nda Anma Programı

Espiye'deki Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü ve Espiye Belediyesince organize edilen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, bölgede 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen Harşit savunması konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Programa, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kaymakam Kavanoz ve Başkan Erol Karadere yaylada vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.