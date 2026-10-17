'Esnafın kazancı esnafta kalsın': Taner Himmetoğlu’ndan Antalya için yeni projeler

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Restoran sektöründeki işletmecilik tecrübesini yeni nesil lojistik ve dijital platform projeleriyle birleştiren Taner Himmetoğlu, esnafın maliyetlerini azaltmayı, işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve Antalya’daki yeme-içme sektörüne ortak çözümler kazandırmayı hedefliyor.

Kurumsal restoran işletmeciliğinden yeni girişimlere

Tavuk Dünyası gibi ulusal ölçekte faaliyet gösteren kurumsal markalarla franchise işletmeciliği alanında deneyim kazanan Taner Himmetoğlu, restoran operasyonları, ekip yönetimi, müşteri memnuniyeti, paket servis ve maliyet kontrolü alanlarında edindiği tecrübeyi sektöre yönelik projelerine taşıyor.

Restoranların günlük operasyonlarında karşılaştığı kurye giderleri, dijital sipariş platformlarının komisyonları ve artan işletme maliyetleri, Himmetoğlu’nun çözüm geliştirmek istediği temel konular arasında yer alıyor.

TAKİ Delivery ile güçlü kurye ağı hedefi

Himmetoğlu’nun girişimleri arasında yer alan TAKİ Delivery, restoranların paket servis operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir kurye ve teslimat girişimi olarak öne çıkıyor.

ATSO 37. Grup için gündeme getirilen kurye ağı projesiyle, restoranların kurye hizmetlerine daha avantajlı koşullarda erişebilmesi, teslimat maliyetlerinin daha şeffaf hale gelmesi ve işletmelerin kendi kurye sistemlerine alternatif oluşturabilecek güçlü bir teslimat ağı kurulması hedefleniyor.

Projenin temel yaklaşımı, işletmelerin paket başına ne kadar ödeme yaptığını bilmesi, kurye maliyetlerini daha iyi yönetebilmesi ve ortak bir organizasyonun sağlayacağı ölçek avantajından yararlanabilmesi.

Antalya genelinde büyüyecek bir kurye ağıyla restoranların yanı sıra sektördeki diğer işletmelerin de teslimat ihtiyaçlarına çözüm sunulması amaçlanıyor.

Antalya Yemek: Esnafın kazancı esnafta kalsın

Taner Himmetoğlu’nun sektör için öne çıkardığı bir diğer proje ise Antalya Yemek.

Mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden hizmet vermesi planlanan platformun temel hedefi, restoranlarla müşterileri doğrudan buluşturmak ve işletmelerin yüksek sipariş komisyonlarına bağımlılığını azaltmak.

“Esnafın kazancı esnafta kalsın” anlayışıyla geliştirilen Antalya Yemek projesinde işletmelerin kendi dijital mağazalarını oluşturması, müşterilerin siparişlerini doğrudan vermesi ve teslimatın anlaşmalı iştirakler veya işletmenin kendi kuryesi aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Platformun temel hedefleri arasında:

* Restoranlar için sıfır komisyonlu sipariş modeli oluşturmak.

* İşletmelerin dijital sipariş kanallarına erişimini kolaylaştırmak.

* Yerel işletmelerin kârlılığını ve rekabet gücünü artırmak.

* Antalya’daki restoranları ortak bir dijital ekosistemde buluşturmak.

* Teslimat süreçlerini kurye ağıyla entegre ederek daha verimli hale getirmek.

Antalya Yemek’in fizibilite, pilot uygulama ve kademeli yaygınlaştırma aşamalarıyla geliştirilerek Antalya genelinde kullanılabilen yerel bir sipariş platformuna dönüşmesi hedefleniyor.

Sektörün sorunlarına sahadan çözüm

Taner Himmetoğlu’nun komite üyeliği adaylığında öne çıkan yaklaşım, restoran işletmecilerinin günlük hayatta karşılaştığı sorunlara doğrudan çözüm üretmek.

Ortak kurye ağı, dijital sipariş platformu, ortak satın alma olanakları, komisyon maliyetlerinin azaltılması ve işletmeler arası iş birliği gibi başlıklar, sektörün ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik çalışma alanları arasında bulunuyor.

Himmetoğlu, restoran işletmeciliğinde edindiği saha deneyimini sektörün ortak faydasına dönüştürmeyi ve Antalya’daki işletmelerin dijitalleşme, lojistik ve maliyet yönetimi alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Antalya’nın yeme-içme sektörü için ortak gelecek

Kurumsal marka deneyimini girişimcilik vizyonuyla birleştiren Taner Himmetoğlu, ATSO 37. Grup Komite Üyesi Adayı olarak restoran sektörünün yalnızca bugünkü sorunlarına değil, gelecekteki ihtiyaçlarına da odaklanıyor.

TAKİ Delivery ile güçlü bir kurye ağı oluşturulması ve Antalya Yemek ile yerel işletmelere komisyonsuz sipariş altyapısı kazandırılması hedefleri, bu yaklaşımın iki önemli ayağını oluşturuyor.

Hedef; Antalya esnafının daha az maliyetle çalışabildiği, kazancını koruyabildiği, teknolojiye erişebildiği ve ortak hareket ederek güç kazandığı bir sektör yapısı oluşturmak.

Kaynak: Haberler.com