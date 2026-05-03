Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolaylısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, demokrasinin en temel sütunlarından biri olan çok sesliliğin ve özgür düşüncenin güvencesi basının toplumun aynası olduğunu belirtti.

Haber alma hürriyetinin korunması, şeffaf bir yönetim anlayışının sürdürülmesi adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayan Yılmaz, "Kamuoyunun aydınlatılması yolunda ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışını benimseyen tüm medya çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.