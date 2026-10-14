Eskişehir İnönü'de velilere okul-aile, öğrencilere dijital bağımlılık eğitimi verildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'in İnönü ilçesinde velilere yönelik okul-aile işbirliği, öğrencilere ise dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 9 Ekim'de İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda iki ayrı eğitim gerçekleştirildi.

Velilere yönelik "Okul ve Aile" modülü kapsamında düzenlenen interaktif eğitimde, anne ve babaların çocuklarının eğitim süreçlerine bilinçli ve etkin katılımının önemi ele alındı.

Lisenin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile rehberlik ve şube öğretmenlerinin katıldığı diğer eğitimde ise dijital bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA