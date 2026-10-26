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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Hasta Hakları Günü'nde hastaneleri ziyaret etti

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Hasta Hakları Günü'nde hastaneleri ziyaret etti
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Hasta Hakları Günü kapsamında hastaneleri ziyaret etti. Bildirici, bilgilendirme stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı, hasta ve yakınlarının görüş ve taleplerini dinledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Hasta Hakları Günü kapsamında hastaneleri ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici'ye ziyaretlerinde hastane yöneticileri, Hasta Hakları İl Koordinatörü ve Hasta Hakları Birimi sorumluları eşlik etti.

Hastanelerde kurulan Hasta Hakları Günü bilgilendirme stantlarını ziyaret eden Bildirici, yürütülen farkındalık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Bildirici, görüş ve talepleri dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde hasta haklarının korunması, hasta memnuniyetinin artırılması ve insan odaklı sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı.

Bildirici, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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