Eskişehir haberleri... Eskişehir'de kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı, ağaçlar devrildi Gelen Eskişehir haberine göre ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, mevsimlik işçilerin çadırları yıkıldı, devrilen 3 ağaç nedeniyle Bahçecik Mahallesi'nde de yol kapandı. ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, mevsimlik işçilerin çadırları yıkıldı, devrilen 3 ağaç nedeniyle Bahçecik Mahallesi'nde de yol kapandı. Sivrihisar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Buzluca Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin çadırları rüzgardan yıkıldı. İşçilerin battaniye, halı, yastık ve yorganları da kullanılamaz hale geldi. Sivrihisar Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgede çadırları yıkılan ve zarar gören mevsimlik tarım işçilerine yaşam malzemeleri dağıtıldı. Bahçecik Mahallesi'nde de etkili olan rüzgar nedeniyle 3 ağaç devrildi, mahalleye giden yollar kapandı. Karayolları 45'inci Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yıkılan ağaçları kaldırıp yolu yeniden trafiğe açtı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Sivrihisar Hisarcık Güncel Haberler

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