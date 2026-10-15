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Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi poliklinik alanı için toplantı yapıldı

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Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi poliklinik alanı için toplantı yapıldı
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Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'ndaki poliklinik alanının geleceğine ilişkin toplantı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığındaki toplantıda alanın durumu ve sağlık hizmetlerinde kullanımına yönelik planlamalar ele alındı.

Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'ndaki poliklinik alanının geleceğine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Akın Mumcu ve hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda, ek hizmet binasındaki mevcut poliklinik alanının durumu ve alanın sağlık hizmetlerinde kullanımına yönelik planlamalar ele alındı.

Kaynak: AA
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