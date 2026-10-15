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Eskişehir'de yükümlülere alkol farkındalık semineri düzenlendi

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Eskişehir'de yükümlülere alkol farkındalık semineri düzenlendi
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülere yönelik alkolün zararları konulu seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce TBM kapsamında verilen seminerde alkolün bireysel ve toplumsal etkileri ele alındı; katılımcılarda farkındalık hedeflendi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülere yönelik "alkolün zararları" konulu seminer düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele (TBM) kapsamında gerçekleştirilen seminerde, alkol kullanımının bireysel ve toplumsal etkileri ele alındı.

Seminerle katılımcılarda alkolün zararları ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: AA
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