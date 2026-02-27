Haberler

Eskişehir'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Eskişehir'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Eskişehir'de kontrolünü kaybeden bir otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin, refüje çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda meydana geldi. İ.D.'nin (65) kontrolünü yitirdiği 26 EC 969 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilde yaralanan sürücü İ.D. ile yolcu konumundaki M.D. (57), B.D. (17), T.K. (17) ile M.N.B. (17), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
