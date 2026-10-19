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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 21 bin 713 araç ve sürücü kontrol edildi

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Eskişehir Valiliği, 12-18 Ekim'de kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 713 araç ve sürücünün kontrol edildiğini bildirdi. Denetimlerde 4 bin 555 trafik cezası uygulanırken 238 araç trafikten men edildi ve 93 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Eskişehir Valiliği, polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 21 bin 713 araç ve sürücü kontrol edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12-18 Ekim'de kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 2 bin 232 yük taşımacılığı yapan araç, 388 yolcu taşımacılığı yapan araç ve 402 motosiklet denetlendi.

Ayrıca 2 bin 82 alkol denetimi ve 3 bin 741 emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere 4 bin 555 trafik cezası uygulanırken, 238 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 93 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ekiplerce gerçekleştirilen diğer kontrol türlerinin sayısı ise 21 bin 713 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Eskişehir genelinde 55 yaralanmalı, 1 ölümlü ve 70 hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA
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