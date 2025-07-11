Eskişehir'de Tarım Arazilerindeki Yangın Söndürüldü

Eskişehir'de Tarım Arazilerindeki Yangın Söndürüldü
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, tarım arazilerine zarar vermeden söndürüldü.

Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Okçu ve Kızılcaören mahalleleri kırsalında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Buğday ekili tarım arazilerinde etkili olan yangına, Mihalıççık ve Çatacık Orman İşletme Müdürlükleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova Belediyesi ile mahalle sakinleri müdahale etti.

Yangına, karadan yürütülen söndürme çalışmalarının yanı sıra iki yangın söndürme helikopteriyle havadan da destek verildi.

Ekiplerin müdahlesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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