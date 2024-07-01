Eskişehir'de Sürücüleri Bıçakla Korkutan Gaspçı Tutuklandı
Eskişehir'de sürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali Ertaş (24), tutuklandı. Ertaş'ın ifadesinde, kullandığı psikiyatri ilaçlarını fazla aldığını belirterek, olayları bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de sürücüleri bıçakla korkutarak 2 aracı gasbeden Kaan Ali Ertaş (24), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Gasp suçundan tutuklanan Ertaş'ın ifadesinde, kullandığı psikiyatri ilaçlarını fazla aldığını belirterek, "İlaçlardan sonra kendimi kaybettim. Olayları bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Ertaş, işlemlerinin ardından Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne konuldu.