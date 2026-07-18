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Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Kent Ormanı girişindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Nabi Avcı Bulvarı üzerinde bulunan Kent Ormanı'nın giriş kısmında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler, Kent Ormanı çevresinde tedbir alındı.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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