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Eskişehir'de Ölü Bulunan Yeni Doğmuş Bebeğin Cenazesi Defnedildi

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Eskişehir'de geçen ay kent çöplüğünde ölü bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi, DNA'sının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildikten sonra defin için Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Eskişehir'de geçen ay kent çöplüğünde ölü bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Bebeğin cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından DNA'sının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aynı hastaneye getirilen ve yasal olarak 15 gün bekletilen cenazeyle ilgili herhangi bir yakınının başvuru yapmaması üzerine defin için çalışma başlatıldı.

Gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında bebeğin cenazesi, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ekibi tarafından hasta nakil ambulansına konularak Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlık'ta çocuk mezarlarının bulunduğu bölüme getirildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bebeğin cenazesi, baş tahtasına "125" numarası yazılarak mezarlık görevlilerince defnedildi.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisindeki personel, 27 Ocak'ta poşette yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesediyle karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu değerlendirilen bebeğin cesedi, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Eskişehir Hukuk Sağlık Güncel Haberler

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