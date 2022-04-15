Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

MAHMUDİYE, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, bir okula ait jeneratör motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Hamidiye Mahallesi'nde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, tarım alanında da eğitim veren Mahmudiye Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin jeneratör odasının kapısının açık olduğunu fark etti.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içeride jeneratörün motorunu çalmaya çalıştıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kamu kurumundan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.