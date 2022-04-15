Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de okuldan jeneratör çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, bir okula ait jeneratör motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

MAHMUDİYE, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, bir okula ait jeneratör motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Hamidiye Mahallesi'nde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, tarım alanında da eğitim veren Mahmudiye Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin jeneratör odasının kapısının açık olduğunu fark etti.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, içeride jeneratörün motorunu çalmaya çalıştıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kamu kurumundan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Mahmudiye, Eskişehir, Jeneratör, Hamidiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title