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Eskişehir'de öğretmenlere acil durum ve travmalarda ilk müdahale eğitimi verildi

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Eskişehir'de öğretmenlere acil durum ve travmalarda ilk müdahale eğitimi verildi
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Eskişehir'de öğretmenlere fiziksel travma ve acil durumlarda ilk müdahale eğitimi verildi. Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen programa Dr. Öğr. Üyesi Alper Çamgöz konuk oldu; MEB AKUB üyeleri ve öğretmenler katıldı, afetlere hazırlık farkındalığının artırılması amaçlandı.

Eskişehir'de öğretmenlere yönelik fiziksel travmalarda ve acil durumlarda ilk müdahale konulu eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında gerçekleştirilen programa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Alper Çamgöz konuk oldu.

Eskişehir MEB AKUB üyeleri ve öğretmenlerin katıldığı programda, fiziksel travmalarda ve acil durumlarda doğru ilk müdahalenin önemi ele alındı.

Programla öğretmenlerin afetlere hazırlık konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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