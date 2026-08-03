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Eskişehir’de motosiklet otomobile çarptı; kaza kamerada

Eskişehir’de motosiklet otomobile çarptı; kaza kamerada
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ESKİŞEHİR’de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. A.K. idaresindeki 26 APC 304 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, Hal Sokak'a giriş yapan O.K. idaresindeki 26 AKA 420 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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