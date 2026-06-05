Eskişehir çevresi için sağanak uyarısı

Eskişehir çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak için uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Eskişehir çevrelerinde bugün saat 19.45'e dek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.