Eskişehir çevresi için sağanak uyarısı
Meteoroloji, Eskişehir çevrelerinde saat 19.45'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunması istendi.
Eskişehir çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak için uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Eskişehir çevrelerinde bugün saat 19.45'e dek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı